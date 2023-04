Felicissima Sera, Diletta Leotta prova a cambiare il pannolino ad un bambolotto: "Non so come si fa"

Diletta Leotta è stata una degli ospiti d’eccezione della puntata di Felicissima Sera andata in onda venerdì 7 aprile. La conduttrice sportiva sta aspettando un bambino (o una bambina?) dal compagno Loris Karius. Il duo comico ha avuto modo di farle alcune domande sulla gravidanza, scherzando su alcuni aspetti come “il cambio pannolino”: “Come ti immagini la prima notte da mamma?”, le ha chiesto Amedeo.

Felicissima Sera, Diletta Leotta sul cambio pannolino: “Non so come si fa”

Proprio in merito al cambio del pannolino, Pio e Amedeo hanno messo alla prova la giornalista con una simulazione. Hanno fatto mettere per l’occasione in studio un passeggino e un fasciatoio, quindi le hanno messo tra le braccia un bambolotto. È stato qui che Diletta, un po’ in difficoltà, ha osservato “Dovete insegnarmi, non so come si fa”, poi è stata prontamente “soccorsa” da Pio che l’ha guidata con alcuni consigli.

Sul compagno Loris Karius: “Sto imparando l’inglese”

Infine c’è stato anche tempo per parlare del legame con il compagno e padre del nascituro, Loris Karius. Il duo ha chiesto a Diletta in che lingua parlassero dato che lei è italiana, mentre Loris è di nazionalità tedesca. La giornalista ha spiegato che stava imparando l’inglese e che i due abbiano conosciuto i rispettivi genitori: “Sto imparando l’inglese. La cosa più bella è litigare in inglese-siciliano, perché quando parlo in inglese mi esce un pò di siciliano”, ha dichiarato.