Felicissima Sera, Francesco Totti: la pubblicità al pescivendolo di Pio e Amedeo

Francesco Totti, ospite nella puntata di Felicissima Sera, ha fatto pubblicità al pescivendolo di Pio e Amedeo.

Francesco Totti è stato ospite di Felicissima Sera e si è dovuto mettere in gioco con tutte le provocazioni di Pio e Amedeo. L’ex capitano della Roma si è prestato ad un’intervista, la stessa di Maria De Filippi. Una presa in giro a Barbara D’Urso e il suo Live, in cerca delle lacrime.

Francesco Totti e la pubblicità a Felicissima Sera

Francesco Totti ha raccontato i momenti più belli della sua vita e della sua carriera, dall’incontro con Ilary Blasi, i figli, la vittoria dei mondiali, l’addio al calcio. Ci sono stati momenti anche molto emozionanti, nonostante lo stile di questo show sia ben diverso. Gli sono state fatte anche domande sulla sua intimità e sul suo sogno erotico dell’adolescenza, ovvero Edwige Fenech. Ha parlato anche di omosessualità nel calcio, spiegando di essere convinto che il fenomeno esista ovunque, in qualsiasi sport.

Amedeo in tono provocatorio è riuscito a mettergli in bocca la frase “Gattuso è gay“. Totti si è fatto un selfie con il pubblico e poi è arrivato uno dei momenti più assurdi della puntata, in stile Emigratis. Un momento davvero molto divertente per i fan della trasmissione, dei due comici e anche dell’ex calciatore della Roma.

Il calciatore è stato obbligato da Pio e Amedeo a pubblicizzare delle attività commerciali di Foggia, che vivono un momento di difficoltà.

Dal ristorante al fruttivendolo, passando per il pescivendolo più amato dai due comici. Francesco Totti si è prestato anche a queste assurde pubblicità, ma non è stato l’unico ospite della serata. Presenti in studio anche Claudio Baglioni, Achille Lauro, Malika Ayane, Francesco Pannofino, Umberto Guidoni e Aleandro Baldi. Una nuova puntata di grande successo per Pio e Amedeo, come accaduto con il debutto della scorsa settimana. I telespettatori apprezzano moltissimo il loro show divertente e spensierato, in un momento così delicato.