Felicissima Sera, lo spot inclusivo di Fabio Cannavaro: "Anche i maschi alfa piangono"

Nella puntata di Felicissima Sera di venerdì 31 marzo c’era anche Fabio Cannavaro. Il campione del mondo azzurro del 2006 si è raccontato e non solo dal punto di vista sportivo.

Cannavaro si è comunque prestato ad una intervista nella quale ha rivelato che gli piacerebbe giocare nel Napoli di oggi. Si è poi prestato ad una sorta di “pubblicità progresso” i cui risvolti sono stati inaspettati.

Felicissima sera, Fabio Cannavaro sul Napoli: “Sono andato via troppo giovane”

Fabio Cannavaro, in merito alla possibilità di giocare nel Napoli odierno ha spiegato nell’intervista fatta dal duo comico: “Tanto, sono rimasto da sempre tifoso del Napoli, sono andato via troppo giovane, avevo 21 anni, ho lasciato la società e giocare in una squadra che sta vincendo il campionato è il sogno di tutti”.

Pio e Amedeo hanno anche posto altre domande, al quale il campione non ha risposto perché continuamente incalzato dal duo comico, sketch dopo sketch.

La “pubblicità progresso” per i maschi alfa

Non ultimo Fabio Cannavaro è stato invitato da Pio e Amedeo a fare una pubblicità, in quanto maschio Alfa, con il fine di dimostrare che tra uomini e donne non ci sono distinzioni: “Essendo tu l’esponente di un mondo maschilista, quello del calcio, ed essendo un maschio alfa, per l’inclusione ti chiediamo di fare uno spot, in cui mostri che non ci sono differenze tra uomini e donne”, hanno dichiarato Pio e Amedeo. A queste parole Fabio Cannavaro ha replicato così: “Anche gli alfa piangono, lavano i piatti, si truccano”.