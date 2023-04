Felicissima Sera, Paolo Bonolis annuncia il ritiro? "Penso che tra due anni smetterò..."

Nel corso della terza puntata di Felicissima Sera, andata in onda venerdì 7 aprile, c’è stato un colpo di scena davvero inaspettato. Paolo Bonolis ha dichiarato che tra circa due anni potrebbe smettere di fare tv, un annuncio dunque che non è passato inosservato, specie da parte degli utenti che hanno seguito il conduttore per tutti questi anni.

La conversazione tra il conduttore Bonolis e il duo comico ha puntato verso il legame con la moglie Sonia Bruganelli, quindi la domanda hot: “Con tua moglie fate ancora bim bum bam?”.

Felicissima Sera, Paolo Bonolis smette di fare televisione? L’annuncio in diretta

Paolo Bonolis in merito ad una sua volontà di ritirarsi dalla conduzione televisiva ha dichiarato: “Penso che tra due anni basta, poi ci sarà un’altra vita in cui divertirmi ancora di più”.

Ad un certo ha anche ironizzato sul metodo di conduzione portato avanti da Alfonso Signorini con il Gf Vip: “Qual è il conduttore tv che prenderà il mio posto è…” quindi si è fermato e ha chiesto se ci fosse la “busta”, poi si è alzato. Quando Pio e Amedeo gli hanno chiesto il perché Bonolis ha risposto: “Nelle nuove trasmissioni si scrive meno perché aspetta per 6 ore il responso”.

La domanda su Sonia Bruganelli: “Davvero vivete in due case separate?”

Il duo ha poi chiesto al conduttore se fosse vero che lui e la moglie, Sonia Bruganelli vivessero in due case separate. Bonolis, a tale proposito, ha spiegato: “Sì, stiamo allargando la casa in modo che ognuno abbia il suo spazio. Dormiremo separati, altrimenti perché lo staremmo facendo?”.