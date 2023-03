Felicissima Sera, record mondiale per Amedeo: spaccate 30 noci in un minuto

Nel corso della seconda puntata di Felicissima Sera andata in onda venerdì 31 marzo, è successo qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato. Amedeo, alla presenza del conduttore Gerry Scotti, è stato autore di un record del mondo davvero particolarissimo. Il comico è riuscito a spaccare in un solo minuto, ben 30 noci con la bocca, il tutto alla presenza di un giudice di gara.

Felicissima Sera Amedeo è autore di un record mondiale

Tutto è iniziato mentre il duo comico si trovava sul palco con Gerry Scotti, quest’ultimo uno degli ospiti d’eccezione di questa puntata. Ad un certo punto Amedeo ha raccontato che la sua famiglia non disponeva di uno schiaccianoci, per tanto le noci venivano sgusciate con in un altro modo: “Io da quand’ero piccolo rompevo le noci con la bocca, eravamo poveri, non avevamo lo schiaccianoci e la nonna metteva le nocelle a tavola”

L’arrivo del giudice di gara

Nel momento in cui Amedeo ha raccontato la sua storia, Gerry Scotti ha predisposto una sfida in piena regola con giudice e notaio al seguito. A quest’ultimo è stato chiesto se esistesse un record del genere nel libro, ma la risposta è stata negativa. Amedeo si è quindi seduto al tavolo e ha iniziato a spaccare con la bocca le noci: non solo ha superato la soglia delle 25 noci con la bocca in un minuto, ma è arrivato a 30: “La buonanima di mia madre mi voleva laureato, ma ecco almeno adesso ho il certificato”, ha infine commentato il comico.