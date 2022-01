Feltre, morto Luca De Paoli: lutto nel mondo del calcio

Lutto nel mondo del calcio bellunese: ci ha lasciati Luca De Paoli, ex portiere di Ripa e Feltrese. Il calciatore aveva solo 49 anni.

Era stato tra i pali in diverse società del bellunese, tra cui Ripa e Feltrese.

A stroncarlo a soli 49 anni è stato un infarto. Ultimamente, infatti, il cuore di De Paoli aveva cominciato ad avere qualche problema, tanto che si era sottoposto ad alcuni accertamenti che sfortunatamente non sono riusciti a evitare la morte.

Tra i tanti messaggi di dolore, spicca quello del vicepresidente di Dolomiti Bellunesi, Nicola Giusti:

«Era un amico che avevo frequentato assiduamente per un lungo periodo. Luca era una persona eccezionale, che mi aveva colpito per la sua grande umanità e per la sua disponibilità. Ha tre figli, due dei quali, Tommaso e Filippo, ne stanno seguendo le tracce e hanno iniziato la trafila all’interno delle formazioni giovanili del nostro club. Ho appreso della notizia con grande dolore e sconforto, anche perché non sapevo del suo stato di salute precario».