Feltri contro Ilary Blasi: “Quando ci manderanno al diavolo senza chiederci soldi?”

Vittorio Feltri si è scagliato contro Ilary Blasi in merito al mantenimento che lei avrebbe chiesto a Totti.

Vittorio Feltri ha espresso la sua opinione sul discusso caso del mantenimento (la cui richiesta è stata smentita) che Ilary Blasi avrebbe preteso da suo marito Francesco Totti dopo aver annunciato la loro separazione.

Vittorio Feltri contro Ilary Blasi

Secondo un rumor circolato settimane fa Ilary Blasi avrebbe chiesto all’ex marito Francesco Totti bn 20mila euro di mantenimento al mese.

La notizia è stata poi smentita dai legali dalla conduttrice, ma comunque il direttore di Libero ha tuonato contro di lei affermando:

“Quando impareranno tutte le donne, pur libere e indipendenti, a mandarci al diavolo senza chiederci poi i soldi per fare la spesa?”, e ancora: “Si è detto di una richiesta di Ilary di 20mila euro di mantenimento soltanto per se stessa (oltre quella di 17.500 per i tre ragazzi), richiesta smentita dall’avvocato di lei e che mi era apparsa un ostacolo sulla via del perseguimento di una soluzione.

In più non si comprendeva perché la conduttrice televisiva, la quale lavora e guadagna bene, per il fatto di essere stata sposata, dovesse farsi pagare a vita gli alimenti dall’ex coniuge.”

In realtà quando la notizia ha iniziato a circolare i legali di Ilary Blasi si sono sbrigati a smentirla, precisando che la conduttrice non avrebbe fatto alcuna richiesta economica al marito dopo aver annunciato la fine del loro matrimonio.

Intanto però, secondo indiscrezioni, i due si fronteggeranno presto in tribunale e sembra che Ilary abbia chiesto all’ex marito di restituirle le borse griffate che lui avrebbe preso dopo che lei gli avrebbe sottratto dei Rolex. Sulla questione al momento non vi sono conferme e in tanti sono in attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi della vicenda.