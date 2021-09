Femminicidi, Barbara Palombelli replica: “Contro di me bullismo digitale”

Barbara Palombelli ha replicato dopo la bufera per quanto da lei affermato sul tema dei femminicidi a Forum.

Dopo che è finita nell’occhio del ciclone per le sue affermazioni in merito ai femminicidi durante il suo programma Forum, Barbara Palombelli ha deciso di replicare e chiedere scusa per quanto da lei affermato.

Barbara Palombelli e i femminicidi

Nei giorni scorsi ha creato una vera e propria bufera quanto affermato da Barbara Palombelli in merito ai femminicidi: la conduttrice aveva infatti affermato, durante il suo programma Forum, che fosse “lecito domandarsi le queste donne avessero esasperato gli uomini che le avevano uccise”.

La questione ha sollevato grande clamore in rete e contro Barbara Palombelli si sono espressi anche noti volti del giornalismo italiano. La moglie di Francesco Rutelli infine ha deciso di rispondere: “Non mi sono spiegata bene, ma chi ha visto tutta la causa ha capito il perché delle mie parole”, ha affermato, e ancora: “Il senso, che molti hanno capito perché ho avuto anche una valanga di solidarietà, è che l’importante è capire cosa accade prima del femminicidio, con quali meccanismi i violenti da entrambe le parti si possano bloccare ed arginare prima di questo terribile esito fatale.

Questo mi sembra un tema di grande interesse perché altrimenti non resteremmo lì tutta la vita a contare le scarpette rosse.”

Barbara Palombelli: la bufera

Durante la puntata di Forum Barbara Palombelli aveva invitato i telespettatori a chiedersi cosa potesse aver scatenato la furia omicida degli uomini, alludendo quindi a responsabilità delle donne vittime della violenza. “Ci dobbiamo domandare cosa succede in un rapporto se il tuo amore diventa il tuo aggressore o addirittura il tuo assassino.

Io mi sono spiegata male, mi sono scusata ma la domanda di fondo è: quali comportamenti possiamo bloccare prima che la rabbia diventi violenza. Questo il tema che mi interessa”, è tornata a insistere sulla questione.

Barbara Palombelli a Sanremo

Polemiche simili avevano travolto la conduttrice anche durante il suo ultimo intervento al Festival di Sanremo e lei stessa ha affermato di aver subito del vero e proprio “bullismo online” a causa della vicenda.

“Questa è una cosa che preoccupa, perché io mi posso difendere grazie alla mia storia, e poi ho una mia corazza, ma tante persone possono rimanere schiacciate, pensate alle ragazzine. Il tema del bullismo online è un tema importante e lo affrontiamo tanto anche a Forum”, ha dichiarato Barbara Palombelli.