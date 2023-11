In Italia nel corso del 2023 sono stati già commessi 83 femminicidi, quasi uno ogni 4 giorni. La tragedia della morte di Giulia Cecchettin si aggiunge alla lista di donne vittime di violenza in ambito familiare, affettivo e domestico.

I dati del Viminale

Stando ai dati del Viminale, aggiornati al 12 novembre, in Italia nel 2023 sono stati registrati in totale 285 omicidi, con 102 vittime donne, di cui 82 uccise in ambito familiare/affettivo. Di queste, 53 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner.

Rispetto ai dati del 2022 i femminicidi passano dagli 88 agli 83 del 2023. Sono invece in aumento il numero degli omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 51 diventano 54.

Questi dati drammatici non risparmiano alcuna regione: i femminicidi avvengono ovunque, in ultimo quello di Giulia in Veneto.

La denuncia di ActionAid

Nei giorni scorsi ActionAid ha lanciato una nuova campagna per denunciare il presunto taglio dei fondi nei confronti della lotta alla violenza sulle donne effettuato dal governo.

Ha detto a tal proposito la vicesegretaria Katia Scannavini: “Senza risorse sufficienti e politiche mirate alla prevenzione si continuerà ad intervenire sempre e solo in risposta alle violenze già subite dalle donne.”