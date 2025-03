Femminicidi, Piantedosi:in 2024 +126% ammonimenti violenze domestiche

Roma, 5 mar. (askanews) – “Nel 2024 sono stati adottati 2.746 ammonimenti per stalking o revenge porn, con un aumento del 44% rispetto all’anno precedente. 5.858 sono stati quelli adottati per violenze in ambito domestico, con un incremento del 126%. Sono stati, inoltre, 415 gli arresti in flagranza differita applicati grazie alle nuove disposizioni normative”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo alla Camera a un’interrogazione sull’ulteriore incremento delle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne.