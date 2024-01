Femminicidi, Pisani: le leggi ci sono, serve "cultura affettività"

Roma, 17 gen. (askanews) – “Io penso che in questa fase in cui il quadro normativo lo possiamo ritenere completo sia sul piano del contrasto dell’azione penale che delle misure di prevenzione va sicuramente sviluppata la formazione”. Lo ha detto il capo della Polizia prefetto Vittorio Pisani durante una audizione di fronte alla Commissione parlamentare sul femminicidio.

“Un po’ come in una fase in cui ricordo storicamente erano state introdotte tutte le misure possibili di contrasto alla criminalità organizzata si è avviato il percorso di cultura della legalità”, ha spiegato in questo caso è “la cultura dell’affettività uno dei temi che va introdotto in questi percorsi di formazione che vanno realizzati nelle scuole, così come la cultura del ‘no’, il rispetto della negazione”.