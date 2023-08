Femminicidi, Sciarra: serve più informazione e cambio cultura

Rimini, 23 ago. (askanews) – “L’informazione non è mai abbastanza” quando si tratta di violenza alle donne: “dobbiamo sapere di più su come proteggerci, su come affermare i nostri diritti e su come affermare la nostra vita”. E poi, per tentare di frenare i femminicidi, occorre “cambiare la cultura, la formazione dei giovani, non solo degli uomini”. Lo ha detto la presidente della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra, in una conferenza stampa al Meeting di Rimini.

“Bisogna ricordare un periodo particolarmente drammatico in questa serie di eventi tragici che colpiscono donne generose, donne che hanno cercato anche di proteggersi o farsi proteggere – ha detto Sciarra -. E’ difficile dare una risposta soprattutto perché c’è un dibattito politico in corso. Quello che posso dire è che in tutti i campi della vita, quindi anche in questo, l’informazione non è mai abbastanza, ce ne vuole sempre di più, informazione su quello che noi dobbiamo sapere. Dobbiamo sapere di più su come proteggerci, su come affermare i nostri diritti e su come affermare la nostra vita”.

“C’è un altro dato che è stato messo in evidenza soprattutto da molti sociologi – ha aggiunto la presidente della Corte Costituzionale -: cambiare la cultura, la formazione dei giovani, non solo degli uomini; quindi la scuola può senz’altro a far crescere queste persone giovani di ambo i sessi in modo da percepire l’urgenza di questa parità che deve essere tale anche su questo terreno, cioè dell’aggressione e talvolta della morte”.