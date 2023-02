Femminicidio a Cuba: ragazza uccisa in commissariato

Femminicidio a Cuba: ragazza uccisa in commissariato da un suo ex da cui era appena sfuggita ad una festa dove l'uomo l'aveva molestata

Brutale femminicidio a Cuba: ragazza uccisa in commissariat e polemiche accesissime sull’isola caraibica dopo che una 17enne sarebbe stata massacrata dal suo ex compagno all’interno di un posto di polizia.

La vittima si chiamava Leidy Bacallao e da quanto si apprende vi aveva cercato inutilmente rifugio. La ragazza stava scappando dal suo aggressore, Elesvan Hidalgo, un 50enne con cui aveva avuto una relazione che aveva deciso di interrompere.

Cuba: ragazza uccisa in commissariato

Il brutale crimine ha riportato in auge una vecchia ed irrisolta questione cubana, quella della violenza contro le donne. IL delitto sarebbe avvenuto in un commissariato di Camalote, nella zona centrale dell’isola, a circa 500 chilometri a Est dell’Avana.

Ne hanno dato menzione il portale indipendente ‘Diario de Cuba’ e ‘Bbc Mundo’ che spiegano come tutto sarebbe avvenuto sabato 4 febbraio.

Era scappata dai poliziotti perché inseguita

Leidy, così era chiamata, era andata in commissariato dopo essere andata via da una festa nel corso della quale il suo ex l’aveva molestata e lui l’aveva seguita. Il rapporto della Polizia nazionale rivoluzionaria spiegherebbe che quel pregiudicato ha fatto irruzione nella stazione di polizia con un machete ed ha colpito a morte la ragazza prima che gli agenti potessero fare qualcosa.

Ci sono state numerose proteste specie contro l’inefficienza della polizia e l’assenza di protocolli di emergenza.