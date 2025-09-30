Femminicidio a Paupisi: Le preoccupazioni per il futuro dei figli della vittima

Questa mattina, la piccola comunità di Paupisi, situata in provincia di Benevento, è stata scossa da un tragico evento di femminicidio che ha lasciato tutti in uno stato di profonda angoscia. Salvatore Ocone, un operaio di 58 anni, è sospettato di aver ucciso la moglie, Elisa Polcino, di 49 anni, utilizzando probabilmente colpi inferti con una pietra.

Il gesto ha sollevato molte domande e preoccupazioni, specialmente riguardo al destino dei due figli della coppia.

La comunità in apprensione

Il sindaco di Paupisi, Salvatore Coletta, ha espresso la sua preoccupazione per i due ragazzi, una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 15, di cui non si hanno più notizie dopo l’accaduto. Il primo cittadino ha dichiarato: “Abbiamo paura che il padre possa aver fatto loro del male. Se tutto fosse andato bene, si sarebbero messi in contatto con amici o parenti”, evidenziando un clima di inquietudine che pervade la comunità.

Il timore per i giovani

Dal punto di vista normativo, la situazione è critica. “Ogni minuto che passa senza notizie aumenta la nostra apprensione”, ha dichiarato il sindaco Coletta. La comunità intera è in attesa di buone nuove, ma purtroppo, nulla sembra arrivare. La situazione è diventata insostenibile, generando un senso di impotenza tra i cittadini, i quali si chiedono cosa possa essere accaduto ai giovani. Il sindaco ha sottolineato che la mancanza di comunicazione da parte dei ragazzi rappresenta un segnale preoccupante.

La fuga del presunto assassino

Salvatore Ocone, dopo il presunto omicidio, è fuggito ed è attualmente ricercato dai carabinieri. Le forze dell’ordine hanno avviato una caccia all’uomo, che si è intensificata con il passare delle ore. Pare che l’auto con cui Ocone è scappato, un modello Opel di colore nero, sia stata avvistata in Molise. Questo lascia presagire che il sospettato possa aver cercato di allontanarsi il più possibile dalla scena del crimine.

Le indagini in corso

Attualmente, le indagini sono in pieno svolgimento, mentre la comunità attende con ansia eventuali sviluppi. Le autorità stanno raccogliendo informazioni e testimonianze per ricostruire gli eventi che hanno portato a questa tragedia. L’attenzione è rivolta non solo alla cattura di Ocone, ma anche alla ricerca dei suoi figli, la cui sorte rimane incerta e allarmante.

Un dramma che colpisce tutti

Il femminicidio rappresenta una perdita tragica per la famiglia coinvolta e un campanello d’allarme per l’intera società. Temi come il femminicidio, la violenza domestica e la sicurezza dei minori necessitano di attenzione e intervento. La comunità di Paupisi si unisce in un momento di lutto e riflessione, evidenziando l’importanza di affrontare questi problemi con serietà e urgenza.

Il sindaco Coletta ha esortato a mantenere alta l’attenzione su temi cruciali, evidenziando la necessità di iniziative di sensibilizzazione e prevenzione per evitare il ripetersi di eventi simili. Il primo cittadino ha affermato: “Dobbiamo lavorare insieme per garantire la sicurezza e il benessere delle nostre famiglie e dei nostri giovani”. Ha concluso esprimendo la speranza che la comunità possa ritrovare la serenità e la sicurezza perduta.