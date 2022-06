Femminicidio a Roma: una donna è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in un appartamento situato in via Mascagni. Fermato il marito.

Femminicidio a Roma: una donna è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in un appartamento situato in via Mascagni, in prossimità del parco delle Valli, ne quartiere Trieste. A quanto si apprende, il responsabile dell’omicidio è il marito della vittima, identificato come un pensionato di 76 anni.