Femminicidio a Savona, donna uccisa con colpo di pistola alla testa

Crimine terribile ed ennesimo femminicidio in Italia, stavolta avvenuto a Savona, dove una donna uccisa è stata con colpo di pistola alla testa. Da quanto si apprende una 28enne è stata freddata da un uomo che poi si è autodenunciato e consegnato. I media spiegano che la vittima è stata ammazzata intorno alle 2 del mattino nei giardini di piazza delle Nazioni, accanto alla stazione ferroviaria.

Donna uccisa con colpo di pistola alla testa

E chi ha denunciato il crimine? Sempre secondo le notizie che stanno arrivando a denunciare l’assassinio è stato lo stesso omicida. L’uomo pare abbia effettuato una telefonata al 112 in cui ha raccontato di aver sparato alla donna. A quel punto è scattato immediatamente l’intervento sul posto di ambulanza e automedica, ma purtroppo per la 28enne non c’è stato nulla da fare.

Omicida fermato ed interrogato dalla polizia

L’omicida dal canto suo è stato individuato e fermato. Sul caso indaga la Polizia di Stato che ha messo il fermato a disposizione del magistrato di turno per un primo interrogatorio in carcere. La convalida dell’atto dovrebbe scattare in giornata. Non sono ancora chiari i motivi che avrebbero condotto il fermato a commettere quel violento delitto nella notte.