Uccide la moglie davanti ai figli minorenni e poi contatta il 118: l’ennesimo femminicidio avvenuto in Italia si è consumato ad Andria, in Puglia.

Ancora un femminicidio, stavolta ad Andria, dove un uomo uccide la moglie davanti ai figli e poi si costituisce. A pagare con la vita l’ennesimo atto di violenza consumato ai danni di una donna è stata Vincenza Agrisano, 42 anni. Dopo aver compiuto il terribile delitto, il marito della vittima ha chiamato il 118 per confessare di aver assassinato la donna.

Femminicidio ad Andria, uccide la moglie davanti ai figli: poi si costituisce

Ha spezzato la vita della moglie in presenza dei figli, traumatizzandoli e togliendo loro la madre. A compiere l’atroce delitto, avvenuto nell’abitazione di Andria in cui i coniugi vivevano con i loro due figli minorenni, è stato Luigi Leonetti. Compiuto l’omicidio, Leonetti ha contattato il 118. “Ho accoltellato mia moglie”, ha detto.

Sul posto, si sono prontamente recati non solo i sanitari del 118 ma anche il magistrato di turno con il medico legale e i carabinieri che hanno dato inizio alle indagini sul caso. A quanto si apprende, al femminicidio, avrebbe assistito almeno uno dei due figli minorenni di Vincenza e Luigi.

Dinamica e ricostruzione

Anche se la coppia era in regime di separazione da circa un mese, i coniugi vivevano ancora nella stessa casa. Pare, tuttavia, che Leonetti non avesse accettato la fine del matrimonio. Stando alle informazioni sinora diffuse, Vincenza è stata pugnalata più volte all’addome e al torace.

La vittima lavorava nel settore delle vendite di prodotti per la casa mentre il suo carnefice era impiegato come guardiano del rimessaggio che si trova nei pressi della Strada Provinciale 231, a tre chilometri dal centro di Andria.

Quando Leonetti ha contattato il 118 per confessare l’omicidio, gli operatori che hanno risposto alla telefonata hanno riferito di aver sentito urla di bambini e di aver immediatamente contattato i militari dell’arma che stanno indagando sull’accaduto, coordinati dalla Procura di Trani.

Femminicidio ad Andria, uccide la moglie davanti ai figli: le testimonianze

In considerazione della testimonianza fornita da una collega della 42enne, la donna “voleva cambiare casa perché lui la trattava male: ultimamente tra loro due le cose non andavano bene”. La testimone, inoltre, ha aggiunto: “Era la mia responsabile e quando ho saputo che era stata accoltellata a morte sono voluta venire qui, a casa di Vincenza, per capire se davvero fosse lei”.

L’abitazione in cui viveva la coppia è stata raggiunta anche da uno dei fratelli di Leonetti, accompagnato da un altro fratello e dalla moglie, in modo tale da prendersi cura dei nipoti. “Ci ha fatto vergognare”, ha detto l’uomo, affermando di non parlare con l’assassino di Vincenza da circa un anno. “Ha rovinato la famiglia”, ha sentenziato.