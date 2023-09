Femminicidio Castelfiorentino, trovato morto l'ex marito di Klodiana Vefa

Roma, 30 set. (askanews) – Trovato morto Alfred Vefa sospettato della morte dell’ex moglie Klodiana a Castelfiorentino.

In una zona isolata del comune di san Casciano in Val di Pesa, un cittadino ha segnalato un’auto sospetta, parcheggiata e abbandonata. I carabinieri sono intervenuti e hanno constatato che si trattava dell’auto di Vefa. Dopo una ricognizione della zona, all’alba hanno trovato il corpo esanime. Secondo i carabinieri si sarebbe tolto la vita sparandosi con l’arma usata, verosimilmente, per uccidere anche la moglie.