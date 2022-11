Femminicidio Fano, nel video la fuga del marito di Anastasiia

Roma, 19 nov. (askanews) - In merito al femminicidio avvenuto a Fano (PU) i Carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno diffuso un video in cui si vede l'uomo indagato, il marito di Anastasiia, uccisa con 13 coltellate il 13 novembre scorso, nel momento della fuga. In particolare,...

Roma, 19 nov. (askanews) – In merito al femminicidio avvenuto a Fano (PU) i Carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno diffuso un video in cui si vede l’uomo indagato, il marito di Anastasiia, uccisa con 13 coltellate il 13 novembre scorso, nel momento della fuga. In particolare, nella prima sequenza, si vede un furgoncino di colore rosso (cerchiato in giallo), con alla guida il fuggitivo, che entra nel parcheggio di un supermercato di Fano, dove poi abbandonerà il mezzo.

Nella seconda sequenza si vede l’uomo, di spalle, allontanarsi a piedi per raggiungere la Stazione Ferroviaria di Fano. L’ultima sequenza lo ritrae infine mentre raggiunge l’ingresso della stazione ferroviaria. Da qui prenderà un treno diretto a Bologna.