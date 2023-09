Femminicidio: Gelmini (Az), 'serve tutela per chi denuncia'

Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Da Marsala arriva l’ennesimo caso di femminicidio, proprio nel momento in cui dal Parlamento arriva il via definitivo al disegno di legge per l’avocazione delle indagini per i delitti di violenza domestica o di genere. Solo questo però non è...

Roma, 7 set. (Adnkronos) – "Da Marsala arriva l’ennesimo caso di femminicidio, proprio nel momento in cui dal Parlamento arriva il via definitivo al disegno di legge per l’avocazione delle indagini per i delitti di violenza domestica o di genere. Solo questo però non è sufficiente, va fatto con rapidità un lavoro che prenda in considerazione anche le proposte delle opposizioni e che dia un segnale forte alle donne. Marisa Leo è stata uccisa ieri dall’ex compagno nel trapanese. Nel 2020 aveva sporto denuncia per stalking. Serve una tutela speciale per le donne che denunciano. Questa battaglia non si vince solo con interventi di natura penale, ne siamo consapevoli, ma se riuscissimo a mettere al sicuro chi trova la forza di denunciare avremmo fatto un significativo passo in avanti". Lo scrive sui social Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.