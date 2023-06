Femminicidio: La Russa, 'serve segnale forte, rispetto donne da famiglie e scuole'

Roma, 22 giu (Adnkronos) - "Una iniziativa lodevole, che va nella direzione di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema importante e quantomai attuale e per il quale mi auguro possa esserci un impegno sempre maggiore da parte di tutti: contrastare la violenza di genere, offrire un so...

Roma, 22 giu (Adnkronos) – "Una iniziativa lodevole, che va nella direzione di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema importante e quantomai attuale e per il quale mi auguro possa esserci un impegno sempre maggiore da parte di tutti: contrastare la violenza di genere, offrire un sostegno alle donne vittime di violenza e dire 'Stop al Femminicidio'". Lo ha detto Ignazio La Russa nel saluto alla campagna 'Amami e Basta' promossa dall’As Roma.

"A tal fine, come ho già annunciato nei giorni scorsi, mi piacerebbe venisse organizzata una manifestazione di soli uomini per dare un segnale forte in questa direzione: sbaglia chi pensa che il femminicidio sia una questione di donne, è essenzialmente una questione di uomini -ha proseguito il presidente del Senato-. Una manifestazione che dovrebbe essere corale e al di sopra delle legittime divisioni dei partiti. Altrimenti – penso – perderebbe di valore. E di questa manifestazione, sarà mia cura parlarne alla prossima riunione dei presidenti di gruppo al Senato".

"In una recente cerimonia all’Arma dei Carabinieri ho altresì sostenuto il mio auspicio affinché il numero dei militari che si occupano dei reati di genere possa essere notevolmente incrementato", ha detto ancora La Russa.

(Adnkronos) – "Manifestazioni, aumento delle Forze dell’ordine, eventi importanti come quello che questa sera voi avete organizzato. Sono tanti gli appuntamenti che possono essere utili per constare il femminicidio ma non possiamo e non dobbiamo dimenticare che segnali importanti ed educazione al rispetto verso le donne debbano arrivare innanzitutto dalle famiglie e dalle scuole", ha detto ancora La Russa.

"Ringrazio e mi complimento con la AS Roma per questa e per tante altre iniziative sociali che mette in campo a sostegno dei disabili, degli anziani, dei bambini ospedalizzati e in generale a supporto di chi vive una condizione di fragilità. Un impegno concreto che può certamente fornire un aiuto fondamentale per sensibilizzare quante più persone possibile e per fare in modo che, con la collaborazione di tutti, si possano 'superare gli ostacoli'", ha concluso.