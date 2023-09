Mercoledì si celebreranno i funerali di Marisa Leo, 39enne uccisa a colpi di fucile dall’ex fidanzato, tra i vigneti di Marsala e Marzara del Vallo.

Femminicidio di Marsala: mercoledì i funerali di Marisa Leo

Marisa Leo è stata uccisa dall’ex compagno Angelo Reina, con almeno tre colpi di fucile calibro 22 che l’hanno colpita nella parte bassa dell’addome. L’uomo si è poi tolto la vita con la stessa arma. Sono questi i primi risultati dell’autopsia sul corpo della donna di 39 anni uccisa tra i vigneti di Marsala e Mazara del Vallo, vicino all’azienda agricola dell’ex, dove l’uomo l’aveva fatta andare con la scusa della figlia. Per i risultati finali dell’autopsia, effettuata al Policlinico di Palermo dal medico legale Tommaso D’Anna, ci vorrà altro tempo. La magistratura ha dato il via libera alla restituzione della salma della donna e i familiari hanno organizzato i funerali, che si terranno mercoledì 13 settembre a Salemi, alle ore 16, nella chiesa Madre di Salemi.

Femminicidio di Marsala: le indagini continuano

Le indagini continuano, per capire come e quando Angelo Reina sia riuscito a procurarsi il fucile con cui ha ucciso la sua ex compagna, la pistola 7,65 trovata nella sua auto e le munizioni. Le armi non erano regolarmente detenute. Potrebbero essere fondamentali alcune testimonianze degli amici della vittima, secondo cui l’uomo qualche giorno prima aveva parlato proprio delle armi. Qualcuno avrebbe riferito che il 43enne, durante le visite alla figlia, avrebbe mostrato a Marisa Leo delle immagini delle armi sul suo cellulare, avvertendola che stava frequentando il poligono di tiro.