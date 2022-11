Femminicidio, Meloni: tema su cui non devono esserci squadre

Roma, 24 nov. (askanews) - Sul tema della violenza contro le donne non ci devono essere "squadre", né fra donne di partiti diversi, né fra gli uomini: così la presidente del Consiglio, Giorgia meloni, intervenendo ala presentazione del rapporto della Commissione Femminicidi in Senato, attualmen...

Roma, 24 nov. (askanews) – Sul tema della violenza contro le donne non ci devono essere “squadre”, né fra donne di partiti diversi, né fra gli uomini: così la presidente del Consiglio, Giorgia meloni, intervenendo ala presentazione del rapporto della Commissione Femminicidi in Senato, attualmente presieduta dalla senatrice PD Valeria Valente.

“Ho accettato volentieri questo invito a ridosso della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne perché penso vada rispettato con estrema attenzione il lavoro condotto dalla Commissione sui femminicidi in questi anni.

Valeria Valente ha detto che considera questa relazione come un passaggio di testimone. E questa è una di quelle materie su cui non c’è differenza, su cui non ci sono squadre, non ci possono essere distinzioni. E non tra donne di partiti diversi ma tra gli uomini e le donne in questa società”, ha detto Meloni.

“E’ un problema che noi sappiamo essere prevalentente culturale; dobbiamo capire se le misure che ci sono siano sufficienti.

Questo è il lavoro prezioso della Commissione e sono orgogliosa che proprio oggi il Senato abbia approvato la nuova Commissione in questo caso bicamerale. Quello che posso dire io, è che il governo farà tesoro del lavoro di questa Commissione”.