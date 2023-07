Femminicidio a Milano, 23enne uccide ex fidanzata: ha confessato

Femminicidio a Milano, 23enne uccide ex fidanzata: ha confessato

Un ragazzo di 23 anni ha ucciso la ex fidanzata e si è consegnato, confessando il delitto.

Un ragazzo di 23 anni ha ucciso la sua ex fidanzata a Milano, poi si è costituito e ha confessato il delitto. La vittima è una ragazza italiana di 20 anni.

Femminicidio a Milano, 23enne uccide ex fidanzata: ha confessato

Un ragazzo di 23 anni ha ucciso la sua ex fidanzata e poi si è costituito e ha confessato il delitto. Si tratta di un ragazzo italiano di origini marocchine, che attualmente si trova in stato di fermo presso la caserma dei carabinieri di Cologno Monzese. L’uomo è accusato di aver ucciso, con diverse coltellate alla gola, la sua ex fidanzata, ovvero una 20enne italiana.

Femminicidio a Milano, 23enne uccide ex fidanzata: la dinamica

Il delitto si è consumato la notte del 29 luglio nell’appartamento della ragazza. Il 23enne si è poi presentato all’alba presso il comando della Polizia Locale per confessare il delitto. Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Sesto San Giovanni, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e il movente dell’omicidio. I due avevano trascorso la serata insieme, anche in compagnia di un’amica della ventenne.