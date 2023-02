Un uomo ha ucciso la moglie di 85 anni a coltellate, nella loro abitazione, nelle Marche.

Un nuovo terribile omicidio, compiuto da un uomo di 88 anni.

Femminicidio nelle Marche: uomo uccide la moglie a coltellate

Una terribile tragedia familiare è avvenuta a Capodarco di Fermo, nelle Marche. Un uomo di 88 anni ha ucciso la moglie di 85 anni a coltellate, nella loro abitazione. Sul posto, come riportato dal Corriere Adriatico, sono arrivate subito ambulanze e forze dell’ordine. La vittima è stata uccisa a coltellate all’interno dell’abitazione dove vivevano i due coniugi.

Il marito non ha tentato il suicidio

Secondo i primi accertamenti effettuati sul luogo del delitto, la vittima sarebbe stata uccisa a coltellate in casa. Gli inquirenti hanno già sequestrato l’arma del delitto. Nell’abitazione era presente anche il marito di 88 anni, responsabile del femminicidio. Contrariamente a quanto si è appreso in un primo momento, l’uomo non ha tentato il suicidio ma è stato trovato in forte stato di choc.