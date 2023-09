Femminicidio: Polidori (Fi), 'app 'Mai sole' strumento di sicurezza e prevenzione'

Roma, 7 set. (Adnkronos) – "Oggi, a partire dalle ore 10.00, con il ministro Antonio Tajani e il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, presenteremo, presso la sala stampa della Camera dei deputati l’app ‘Mai Sole’, un nuovo strumento che sfrutta l’innovazione tecnologica per prevenire episodi di violenza sulle donne e facilitare le richieste di aiuto e le denunce agli aggressori. L’introduzione di questa nuova app è al centro del testo della proposta di legge di Forza Italia a mia prima firma che ho appena depositato: ‘Pdl d’iniziativa delle deputate Polidori, Bergamini, Patriarca e Dalla Chiesa, recante disposizioni in materia di prevenzione della violenza di genere’. Questa iniziativa di Forza Italia ha la finalità di elevare il livello di prevenzione nei confronti del fenomeno della violenza di genere". Così, in una nota, Catia Polidori, deputata di Forza Italia e coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, il movimento femminile del partito.

"Gli strumenti individuati per perseguire tale importante finalità sono l’applicazione ‘Mai Sole’ e un servizio di assistenza e sostegno telefonico ‘pubblici’, messi a disposizione di chiunque ne abbia bisogno in forma totalmente gratuita – spiega -. L’applicazione informatica e il servizio telefonico sono due strumenti complementari che svolgeranno la loro funzione in forma integrata. Con Forza Italia e con Azzurro Donna siamo in prima fila nella prevenzione e nel contrasto alle violenze sulle donne da sempre, con grande sostegno alle nostre iniziative del nostro segretario nazionale, il ministro Tajani, del presidente dei deputati, Paolo Barelli e di tutti i deputati di Forza Italia".