Femminicidio Silandro, chiesa gremita ai funerali di Celine. Il sacerdote: "Non sentiremo più la tua voce"

Nel pomeriggio di venerdì 18 agosto 2023, una intera comunità si è riunita per dare l’ultimo saluto a Celine Frei Matzohl,la giovane uccisa dall’ex fidanzato a colpi di arma da taglio. La chiesa di Silandro si è ben presto riempita non solo all’interno, ma anche all’esterno. Particolarmente sentite le parole del parroco che ha recitato l’omelia. Nel Municipio del comune della Val Venosta è stata esposta la bandiera a mezz’asta.

Funerali Celine, la comunità di Silandro saluta la ventenne

Sono tante le persone che faticano a credere ciò che è successo. Un’amica della giovane l’ha ricordata così, con la voce rotta dalla commozione: “Un angelo custode migliore di te non lo si può desiderare. Grazie infinite per il tempo insieme”. Il sacerdote, nel corso della sua ispirata omelia ha voluto salutare così Celine per l’ultima volta: “Come le ombre fanno parte della luce così anche la morte fa parte della vita. Sappiamo che non sentiremo più la tua voce, la tua risata né il tuo respiro. Vorremmo vivere nell’illusione che sia tutto un brutto sogno. Eppure, possiamo trovarti nei nostri cuori. Quello che resta è l’amore che ci hai donato e che non può essere distrutto”.

Fermato l’ex fidanzato

Nel frattempo, l’ex fidanzato, Omer Cim che è anche l’unica persona sospettata di aver ucciso la ventenne, è stato fermato mentre stava cercando di raggiungere il confine con l’Austria. Il giovane, un 28enne di origini turche, ascoltato dal Gip nella giornata di mercoledì 16 agosto, ha scelto di stare in silenzio.