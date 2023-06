Femminicidio: Valente (Pd), 'dal governo buon provvedimento, ma non basta'

Roma, 8 giu (Adnkronos) - "Quello del governo è un buon provvedimento, riprende molte delle nostre proposte. Non c’è colore in questo provvedimento anche perchè le relazione della commissione sul Femminicidio sono state approvate all’unanimità, per questo...

Roma, 8 giu (Adnkronos) – "Quello del governo è un buon provvedimento, riprende molte delle nostre proposte. Non c’è colore in questo provvedimento anche perchè le relazione della commissione sul Femminicidio sono state approvate all’unanimità, per questo per il governo è stato facile". Lo ha detto la senatrice del Pd Valeria Valente alla presentazione delle proposte del Pd contro il femminicidio.

"Vanno bene le misure di prevenzione, il braccialetto elettronico automatico, anche se i 30+30 giorni sono veramente tanti per una misura cautelare che deve essere urgente. E poi ci vogliono le risorse -ha spiegato ancora Valente-. La vera sfida è aggredire il problema, abbiamo una intera società intrisa di stereotipi. Oggi facciamo ancora fatica quindi attenzione, lo dico al governo, a non far scemare l’attenzione. Abbiamo una sfida difficile e impegnativa. Noi non siamo gelosi del nostro impegno, manca però un pezzo: le risorse e l’educazione alle differenze".

"Condividiamo la Pdl del governo ma è importante fare prevenzione attraverso l'educazione e la formazione -ha detto la deputata del Pd Sara Ferrari-. Noi non ci arrendiamo, offriamo alla maggioranza e al governo disponibilità ma li richiamiamo agli impegni approvati". La senatrice dem Cecilia D'Elia, portavoce delle Donne democratiche, ha parlato di "una questione rilevantissima, una grande questione politica che riguarda la struttura patriarcale che governa i rapporti tra uomini e donne. Serve l'educazione nelle scuole per combattere una mascolinità tossica che guarda alle donne come a qualcosa da controllare e di cui impossessarsi".