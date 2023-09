Femminicidio: Zanella (Avs), 'inaspettata bocchiatura a odg su formazione'**

Roma, 7 set. (Adnkronos) – Una bocciatura "assolutamente inaspettata" e "inspiegabile". Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra alla Camera, parlando con AdnKronos, si dice "colpita molto negativamente" dalla scelta di maggioranza e governo di bocciare il suo ordine del giorno che chiedeva un impegno a promuovere, "secondo le indicazioni del Consiglio d'Europa, una formazione specifica per chi opera nelle strutture pubbliche affinché possano intervenire con più consapevolezza nella lotta contro la violenza di genere con una particolare attenzione alla qualità, rapidità ed efficacia della risposta delle forze di polizia, della magistratura e dei presidi socio-sanitari".

Come spiega questa scelta? "Non diciamo tutti e tutte ogni giorno che la formazione di chi è in prima linea nel contrasto alla violenza sulle donne è strategica? La destra non fa seguire alle parole i fatti – dice Zanella- E’ vero che in aula la ministra Roccella non ha seguito la proposta di legge, evidentemente c’è stata sottovalutazione, comunque lo ritengo un segnale grave".