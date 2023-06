A pochi giorni di distanza dallo sconvolgente caso di Giulia Tramontano un nuovo femminicidio scuote il nord Italia, questa volta in provincia di Asti: la vittima questa volta è Floriana Floris, il cui cadavere a quanto pare sarebbe stato vegliato dal killer per un paio di giorni, ecco dunque cos’è emerso dalle recenti indagini degli inquirenti rispetto alla dinamica del delitto.

Floriana Floris uccisa in casa dal compagno: la ricostruzione dei fatti

La notizia è finita sulle prime pagine dei giornali nella giornata di ieri, ma è stato soltanto oggi che riguardo alla vicenda hanno iniziato a spuntare i primi, inquietanti dettagli. La donna uccisa aveva 49 anni e ha perso la vita nel comune di Incisa Scapaccino per mano del compagno Paolo Riccone, di 50 anni, ingenere che in passato aveva lavorato come consulente per il Ministero del Lavoro.

Dopo aver accoltellato e ucciso la compagna, l’uomo sarebbe rimasto a vegliare sul suo cadavere per ben due giorni. In base alla ricostruzione dei fatti fornita dalle autorità sembra che i due convivessero da diversi anni, dopo che la moglie di lui era morta lasciandogli una profonda ferita dentro. Solo un mese dopo, inoltre, era morto anche il padre dell’uomo. La nuova compagna l’aveva così raggiunto da Milano nella casa dei genitori, la stessa dove poi sarebbe stata massacrata e dove Riccone avrebbe anche provato a suicidarsi. Sconosciute, per il momento, le ragioni precise dietro al folle gesto.

La pista dei problemi psichiatrici

Stando a quanto riporta Today, pare che l’uomo soffrisse da tempo di problemi psichiatrici. Quando le forze dell’ordine sono giunte sul luogo dell’omicidio il killer era in stato confusionale, seduto sul letto. Alle autorità avrebbe detto: “Non sono stato io. L’ho trovata morta rincasando”.