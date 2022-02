Ferilli Gate a Sanremo 2022: a chi era riferito il fuorionda al vetriolo di Sabrina? Amadeus vuota il sacco.

Il Festival di Sanremo 2022 è giunto a conclusione, ma alcuni argomenti sono ancora chiacchieratissimi. Tra questi c’è il Ferilli Gate, che vede la simpatica Sabrina pronunciare un fuorionda al vetriolo. Con chi ce l’aveva l’attrice? La sua versione dei fatti ha sorpreso i fan.

Ferilli Gate a Sanremo 2022: cosa è successo?

Sabrina Ferilli, co-conduttrice della serata conclusiva di Sanremo 2022, è stata protagonista di diversi momenti interessanti. Dal suo non monologo alla ‘poesia’ dedicata ad Amadeus, passando per l’abbraccio con José Sebastiani: l’attrice romana è stata, come sempre, genuina, anche quando è stato mandato in onda, per errore, un suo fuorionda al vetriolo. Sabrina era dietro le quinte e ha esclamato: “Fa il pezzo di me**a co gli altri“.

Il filmato, neanche a dirlo, è diventato virale sui social e il Ferilli Gate è nato in un lampo. In un secondo momento, poi, un altro fuori onda – “Nun ce sto” – ha confermato il dubbio dei telespettatori. Con chi ce l’aveva l’attrice? Qualcuno giura di averla sentita pronunciare il nome di Gianni Morandi, mentre altri credono che si riferisse ad Amadeus, che nel corso della serata l’ha trattata più volte come una valletta.

La verità di Amadeus

Nel corso dell’ultima conferenza stampa di Sanremo 2022, Amadeus è stato messo spalle al muro dai giornalisti, che gli hanno chiesto di commentare il Ferilli Gate. Il conduttore ha sottolineato che Sabrina “è stata di una simpatia e di un’ironia travolgente e ha animato anche il dietro le quinte“. A suo dire, quindi, tra loro non c’è stato alcun problema, anzi:

“Non c’è stato nessun nervosismo. Lei è simpaticissima e non è mai stata nervosa ieri. È sempre voluta rimanere su uno sgabello e dietro le quinte, dove parlava con tutti, con il suo linguaggio colorito. Questa espressione che mi dite si sia sentita era riferita sicuramente a qualcosa che accadeva dietro le quinte”.

Poi, Amadeus ha ricevuto un messaggio degli autori di Sanremo 2022 e ha spiegato meglio: “Mi hanno scritto ora i miei autori, che lei era inciampata su un cavo nel dietro le quinte ed è andata avanti cinque minuti a dire qualsiasi cosa. Ma ce l’aveva con il cavo, non con una persona“.

Insomma, nessun Ferilli Gate, Sabrina si è arrabbiata con un cavo e per cinque minuti buoni se l’è presa con un oggetto inanimato. Per dirla un po’ come l’attrice, “Ma davero???“.

Sabrina Ferilli rompe il silenzio

Dopo Amadeus, anche la Ferilli ha rotto il silenzio e ha fornito la sua versione dei fatti. Attraverso il suo profilo Instagram, Sabrina ha condiviso una serie di scatti di Sanremo 2022. A didascalia, ha scritto:

“Ho visto che fa tendenza quindi vi mostro il vero #FerilliGate. Chi più di me potrebbe sapere?”.

L’attrice, in sostanza, ha confermato la versione di Amadeus. Tra loro non c’è stato nessun problema e i telespettatori hanno preso una grande cantonata.