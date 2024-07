Feriti portati via dopo raid Israele al campo sfollati ad al-Masawi

Roma, 13 lug. (askanews) - Squadre della Mezzaluna Rossa palestinese portano via i feriti e li trasportano in ospedale dopo il raid israeliano contro un campo sfollati nella città palestinese meridionale di Al-Mawasi. Questo campo, vicino a Khan Yunis, sud della Striscia, era stato designato come u...

Roma, 13 lug. (askanews) – Squadre della Mezzaluna Rossa palestinese portano via i feriti e li trasportano in ospedale dopo il raid israeliano contro un campo sfollati nella città palestinese meridionale di Al-Mawasi. Questo campo, vicino a Khan Yunis, sud della Striscia, era stato designato come una delle aree sicure da Israele, in seguito all’ordine di evacuazione dato ai civili nelle altre parti della Striscia.