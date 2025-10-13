Fermare la pesca a strascico in Europa: un appello per la protezione marina

Negli ultimi anni, l’urgenza di tutelare gli ecosistemi marini ha raggiunto nuovi livelli. I cittadini europei chiedono la fine del peschereccio a strascico<\/strong> all’interno delle aree marine protette (AMP). Questo metodo di pesca, noto per il suo impatto devastante<\/em> sugli habitat sottomarini, minaccia non solo la biodiversità, ma anche i mezzi di sussistenza delle comunità di pescatori locali.

In qualità di portatori di interesse, i firmatari si uniscono a scienziati, pescatori artigianali e organizzazioni ambientaliste, chiedendo un intervento immediato da parte della Commissione Europea. Il momentum per il cambiamento non è mai stato così forte, e si esorta a guidare con determinazione.

Aumento del sostegno alla conservazione marina<\/h2>

Negli ultimi anni, è stata registrata un’impennata senza precedenti nella difesa della protezione dei nostri oceani. La consultazione del Patto per l’Oceano dell’UE ha ricevuto una risposta schiacciante, con oltre 250.000 persone che hanno firmato petizioni per vietare il peschereccio a strascico. Sono emerse azioni legali e i tribunali si sono schierati a favore degli sforzi di conservazione. Questa voce collettiva è confermata da ricerche scientifiche che dimostrano i vantaggi ecologici e sociali dell’eliminazione delle pratiche di pesca dannose.

Paesi come Svezia<\/strong> e Grecia<\/strong> hanno già implementato divieti sul peschereccio a strascico nelle loro AMP, mentre Danimarca<\/strong> sta adottando misure per limitare questa pratica in una parte significativa delle sue acque. Questi esempi illustrano un crescente riconoscimento della necessità di una gestione marina robusta.

Consenso scientifico contro il peschereccio a strascico<\/h3>

Le recenti dichiarazioni al Comitato PECH suggeriscono un approccio cauto nella regolamentazione delle pratiche di pesca nelle AMP. È stato osservato che, sebbene una politica uniforme possa non essere appropriata, piani di gestione potrebbero consentire attività ritenute compatibili con gli obiettivi di conservazione. Tuttavia, la realtà è che il peschereccio a strascico danneggia fondamentalmente gli habitat, le specie e gli ecosistemi, contraddicendo gli obiettivi di conservazione delle AMP.

In qualità di biologo, si è consapevoli che gli impatti del peschereccio a strascico sono incompatibili con gli obiettivi stabiliti dalla rete Natura 2000<\/strong>. È essenziale comprendere che il principio di precauzione, come stabilito nel Trattato di Lisbona, dovrebbe stabilire che tali pratiche siano considerate illecite a meno che non si dimostri il contrario attraverso valutazioni rigorose.

Implicazioni di un approccio caso per caso<\/h2>

Continuare a supportare una valutazione caso per caso delle attività di pesca nelle AMP comporta rischi non solo per l’ambiente marino, ma anche per la credibilità delle iniziative ambientali dell’UE. Un approccio frammentato mina il Piano d’Azione Marino<\/strong> e minaccia l’integrità del Patto per l’Oceano. Ciò potrebbe comportare una perdita di fiducia tra i cittadini, i pescatori e gli scienziati che chiedono un’azione decisiva.

Inoltre, gestire 5.000 AMP individualmente crea un onere amministrativo non necessario. Una transizione completa verso un divieto totale del peschereccio a strascico sarebbe in linea con l’agenda di semplificazione dell’UE e promuoverebbe un ambiente normativo più chiaro. Tale divieto porterebbe anche al ripristino delle popolazioni ittiche, a beneficio sia della biodiversità marina che delle pescherie locali.

Richiesta di azione decisiva<\/h3>

La recente Conferenza dell’ONU sugli Oceani a Nizza<\/strong> ha evidenziato le contraddizioni insite nel consentire il peschereccio a strascico in aree designate come protette. Sebbene il Patto per l’Oceano rappresenti un’opportunità per riforme, finora ha portato a impegni vaghi piuttosto che a azioni concrete.

Si esorta a prendere una posizione ferma incorporando obiettivi legalmente vincolanti nell’Ocean Act, che prevedano l’eliminazione di pratiche distruttive come il peschereccio a strascico nelle AMP. Questo è essenziale per garantire la salute dei nostri mari e per proteggere il futuro dei pescatori a basso impatto e delle loro comunità in Europa.

Leadership nella conservazione marina<\/h2>

