Finti corrieri in provincia di Ancone che si presentavano e ritiravano il carico fermati in autostrada dalla polizia con le sculture rubate

Fermati in autostrada ed in territorio della provincia di Frosinone dalla polizia con le sculture rubate.

Da quanto si apprende due persone erano alla guida di un camion che conteneva decine di migliaia di euro di refurtiva. In ordine all’operazione condotta dal 113 c’è una nota stampa emessa dagli operanti che hanno sventato il crimine.

Fermati dalla polizia con le sculture rubate

Vi si legge che “gli agenti della Polizia di Stato la scorsa settimana hanno fermato un autocarro IVECO sull’autostrada A/1 con due persone a bordo”.

E a quel punto “gli operatori della Polizia Stradale di Cassino durante la fase del controllo, notavano nel vano di carico del furgone una grossa cassa di legno con all’interno 26 scatole rosse contenenti sculture di vario genere e dimensioni”. Gli agenti si sono insospettiti e “poiché i due uomini non davano contezza circa la presenza di quella merce, gli agenti approfondivano gli accertamenti di Polizia Giudiziaria”.

Finti corrieri in provincia di Ancona

“Si riscontrava così che in provincia di Ancona c’erano stati dei finti corrieri che presentatisi presso una ditta, avevano prelevato la predetta merce in modo fraudolento”. Allora di è proceduto alla notifica e “su disposizione dell’A.G. competente, sono stati denunciati in stato di libertà per truffa. Le sculture per un valore sul mercato di oltre 25.000 euro, verranno restituite all’avente diritto”.