Fermato 55enne, guidava da oltre 30 anni senza patente: denunciato e multato per 6mila euro

55enne fermato senza patente si è giustificato dicendo di non averla mai presa e di saper guidare bene. In caso di recidiva rischia l'arresto.

In provincia di Brescia un uomo di 55 anni è stato multato dalle forze dell’ordine per non avere la patente.

Questo ovviamente non farebbe notizia se non fosse per il fatto che l’uomo ha dichiarato di non aver mai avuto la patente e di aver guidato per 30 anni.

Non è la prima volta che si sente di gente che ha guidato senza patente, ma spesso sono giovanissimi. Questa volta però il protagonista è un 55enne del Bresciano che nella sua vita non è mai stato fermato ad un posto di blocco.

Gli è andata male però perchè dopo aver dichiarato di non avere con sè la patente, si sarebbe dovuto presentare in caserma con il documento dimenticato a casa o smarrito per ricevere solo una multa non troppo salata. Allora il 55enne non ha potuto far altro che dire la verità, ossia che non aveva mai preso la patente. Come scusa al fatto che guidasse da 30 anni senza il documento rosa l’uomo si è giustificando dicendo di saper guidare bene.

Le sanzioni

Le autorità ovviamente hanno dovuto sanzionare l’uomo che dovrà pagare 6mila euro di multa. Il 55enne inoltre aveva anche l’assicurazione scaduta e quindi alla sanzione si aggiungeranno altri 900 euro. La macchina era intestata ad un’altra persona che sarà interrogata per capire se fosse al corrente delle irregolarità del protagonista di questa vicenda. Qualora il 55enne dovesse essere beccato nuovamente alla guida senza patente rischierebbe l’arresto.