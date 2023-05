Fermato a Bergamo un minore sostenitore dell'Isis

Bergamo, 30 mag. (askanews) – La Polizia di Bergamo ha fermato un minore, italiano di origini straniere, sostenitore dell’Isis e indagato per associazione con finalità di terrorismo, addestramento, apologia ed istigazione a delinquere aggravate.

Il monitoraggio da parte della Digos è iniziato dopo la sua rapida radicalizzazione violenta e alla pubblicazione, sui social, di video di propaganda jihadista, riconducibili all’Isis.

Le indagini, svolte anche con il contribuito di forze di polizia straniere, hanno fatto emergere l’appartenenza del minore a una rete di giovani internauti sostenitori del Daesh, presenti in diversi Paesi d’Europa e d’America, molti dei quali arrestati di recente.

Le indagini hanno permesso di accertare che il giovane, in possesso di diversi filmati e manuali per confezionare ordigni artigianali, era pronto a passare all’azione con un possibile attentato incendiario nella zona in cui vive.