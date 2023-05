Un uomo è stato fermato a Cassino con l’accusa di aver ucciso Yirelis Pena Santana, dominicana di 34 anni trovata morta in un appartamento.

Fermato il presunto assassino di Yirelis Pena Santana a Cassino

Un uomo è stato fermato a Cassino con l’accusa di aver ucciso Yirelis Pena Santana, 34enne dominicana trovata morta con ferite da taglio in un appartamento, il 27 maggio. Si tratta di un uomo di mezza età, titolare di una piccola impresa agricola e residente a San Lorenzo. L’operazione è stata compiuta dagli investigatori del Commissariato di Cassino e della Squadra Mobile di Frosinone.

L’uomo è stato fermato nella sua abitazione, a poca distanza dalla caserma dell’80esimo Reggimento dell’Esercito Italiano. Gli agenti hanno setacciato i terreni vicino alla casa, in cerca dell’arma del delitto che pensano sia stata sotterrata nei campi.

L’omicidio di Yirelis Pena Santana

Il corpo senza vita di Yirelis Pena Santana è stato trovato il 27 maggio intorno alle 14.30 in via Pascoli, in un appartamento del secondo piano in cui la donna abitava da circa tre settimane. A scoprire il cadavere è stato il vicino di casa, un connazionale della vittima. La donna è stata uccisa a coltellate, ma l’arma del delitto non è mai stata trovata.