Fermo, cane scambiato per cinghiale ucciso da un cacciatore con un colpo di fucile

Tragedia vicino Fermo, nelle Marche, dove un cane viene scambiato per un cinghiale e viene ucciso da un cacciatore frettoloso ed avventato con un colpo di fucile.

Da quanto si apprende il povero Lupino del Gigante Kiran è stato centrato dal pallettone dal membro di un team di battuta. Il pastore dell’Appennino Reggiano era con la sua umana, la 30enne Francesca Bertolutti, che ha dovuto dare lo straziante saluto ad un amico sincero.

Il cane Kiran scambiato per cinghiale

Kiran è stato centrato da un colpo di fucile in un terreno di proprietà di Francesca vicino Fermo, nelle Marche.

E la ragazza sulla sua pagina Facebook ha mostrato le terribili immagini dell’animale ucciso dal cacciatore. Ha scritto la donna: “Mai avrei pensato che le tue foto di stamattina sarebbero state le ultime, per colpa di un cacciatore, che di cacciatore aveva ben poco”. E ancora: “Questo è ciò che resta di te. Mentre correvi da me. A casa. Con altri 7 cani intorno e una persona. Un anno e mezzo.

Sei stato il regalo più bello della mia vita. È rimarrai insostituibile“. Francesca è originaria di Udine e si era trasferita nelle Marche insieme al suo fidanzato, con cui conviva “in una proprietà con 30 ettari di terreno, dedicata esclusivamente ai suoi 12 cani e alle loro attività”, scrive Leggo.

“Poteva capitare anche a noi”

Ha spiegato la donna ad Udine Today: “Un incidente, certo, ma un incidente che poteva capitare non solo a un cane, ma a uno di noi due.

Oltre alla perdita affettiva enorme e inimmaginabile”. E in chiosa: “Dietro a quel cane per noi si celava un enorme valore professionale: Kiran infatti era un cane utilizzato nel nostro lavoro per le aggregazioni sociali per il suo grande equilibrio e la sua enorme competenza sociale”.