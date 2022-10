Feromoni maschili: come incrementarli con un profumo

Il profumo ai feromoni maschili, insieme ad altri accorgimenti e consigli, permette di aumentarli e migliorare il successo con il sesso femminile.

Non sempre gli uomini riescono ad avere successo con le donne, a causa di alcuni fattori che giocano a sfavore come la timidezza o anche l’ansia. Spesso la colpa può essere dovuta ai feromoni maschili che non sempre inviano i giusti messaggi. Cerchiamo di capire come aumentarli grazie a uno spray a base di queste sostanze.

Feromoni maschili

Con il nome di feromoni maschili si intendono delle sostanze chimiche che sono introdotte da alcuni organismi e aiutano a indurre o scatenare un determinato comportamento. Possono essere paragonati a dei messaggi chimici che il corpo invia in modo da regolare i vari rapporti e anche creare quella chimica necessaria tra i sessi diversi.

Possono scatenare reazioni o comportamenti diversi. Possono essere un richiamo sessuale o anche utili a marcare il territorio e, quindi, riuscire ad attirare l’altro sesso. Gli uomini possono produrre i feromoni proprio per attirare l’altro sesso e avviare così una conoscenza e rapporto. Tendono a influenzare le preferenze sessuali in modo da garantire l’evoluzione della specie.

Le regole dell’attrazione tra i sessi dipende molto dai feromoni maschili che sono ormoni che il corpo è in grado di produrre in maniera naturale e che vengono poi emessi tramite la sudorazione. Inoltre, permettono di capire se può scattare quella scintilla e attrazione che coinvolge due persone diverse, ma che possono essere affini.

L’emissione dei feromoni maschili è il modo in cui i sessi opposti sono attratti l’uno verso l’altro. Non hanno odore, quindi sono inodori, si possono sentire soltanto a distanza. Sono dei messaggi che si inviano per attrarre l’altro sesso.

Feromoni maschili: come aumentarli

Sono sicuramente molto importanti perché possono influenzare i comportamento di un altro individuo. Si possono aumentare i feromoni maschili con metodi naturali, ma anche con profumazioni come Alluramin, considerato il miglior rimedio che si trova in circolazione per ottenere dei benefici in tal senso.

In commercio si trovano degli spray a base di feromoni maschili che hanno proprio il compito di stimolare e aumentare l’eccitazione sessuale attirando così la donna. Sebbene non ci siano delle prove scientifiche al riguardo, possiamo dire che il profumo ai feromoni funziona ed è efficace, come è stato dimostrato dai consumatori.

Si tratta di prodotti che possono aiutare soprattutto a livello psicologico dando quella sicurezza in più che permetta di migliorare la relazione e il rapporto con l’altro sesso. Ci sono poi alcuni cibi e alimenti che contengono determinate sostanze che sicuramente possono aiutare ad aumentare il successo con le donne.

Il consumo di determinati cibi come la banana che è ricca di nutrienti quali il potassio e il magnesio permette di migliorare la vita sessuale aumentando anche il desiderio e la libido. Si possono anche mangiare gli asparagi, ricchi di tiamina, ma anche acido folico e vitamina B1, tutti nutrienti che migliorano la vita sessuale stimolando gli organi maschili.

Feromoni maschili: miglior profumo

Per ottenere maggiore successo con l’altro sesso e aumentare così i feromoni maschili, in commercio si trova un profumo che può essere molto utile. Lo spray ai feromoni migliore, al momento, è Alluramin, che aiuta a essere al centro dell’attenzione delle donne e migliorare le proprie performance sotto le lenzuola.

Una miscela che si basa su componenti come i feromoni, inodore che ha il compito di stimolare il cervello femminile proprio dal punto di vista sessuale. Una profumazione in spray che aumenta l’attrazione sessuale e il desiderio. Stimola le ghiandole, non causa dipendenza o effetti collaterali anche perché si tratta di un prodotto a base naturale.

Infatti, Alluramin si compone di elementi che sono in grado di innescare determinate reazioni, come l’androstadienone che attiva le aree cerebrali aumentando il successo con le donne; l’androstenolo che permette d perdere le inibizioni e ha anche benefici sulla giovinezza; l’androstenone, un feromone che aumenta la percezione di sé stessi aiutando a essere maggiormente sicuri e l’androsterone aiuta a rilassarsi e lasciarsi andare.

E’ definito il miglior profumo ai feromoni maschili grazie ai benefici dimostrati e alla sicurezza di utilizzo.

Si consiglia di usarlo in modo costante e quotidiano spruzzandolo soprattutto su zone come i polsi, il collo e il lato interno del gomito. Bisogna che sia sempre a contatto con la pelle affinché possa dare i suoi benefici. Si può anche usare insieme ad altre profumazioni e ha una durata di circa 8-12 ore.

L’odore è molto seducente permettendo all’uomo di essere circondato da molte donne e accrescere il suo successo in ambito sessuale.

Alluramin, per l’esclusività e originalità del prodotto, non è ordinabile nei negozi fisici o Internet, ma soltanto collegandosi al sito ufficiale del prodotto dove riempiendo il modulo con le informazioni personali si accede alla promozione di una confezione al costo di 49€, ma vi sono anche altre offerte da vagliare. Il pagamento si effettua a scelta del consumatore le seguenti modalità: con Paypal, la carta di credito o i contanti direttamente al corriere alla consegna.