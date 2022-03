Feromoni maschili: cosa sono e come utilizzarli

I feromoni maschili sono delle sostanze che è possibile sviluppare con l'allenamento, il consumo di alimenti a base di zinco e l'uso di uno spray.

Conquistare e attirare il sesso femminile non è molto facile, soprattutto se ci si sente insicuri e si ha poca fiducia in sé stessi. Per riuscire ad acquistare la giusta autonomia e sicurezza, è possibile contare su sostanze quali i feromoni maschili che aiutano a sedurre e attrarre l’altro sesso. Vediamo cosa sono, il funzionamento e come usarli.

Feromoni maschili

Con questo termine si fa riferimento a degli agenti, delle sostanze chimiche in grado di influenzare e alterare il comportamento di un altro individuo. I feromoni maschili si differenziano dagli ormoni perché vengono secreti fuori dal corpo rispetto agli ormoni che agiscono all’interno dell’organismo stesso. Sono molto importanti dal momento che innescano reazioni diverse da un soggetto all’altro.

Alcuni sono usati come richiamo sessuale, mentre altri possono marcare il territorio. Ci sono poi diversi tipi di feromoni maschili. Ci sono feromoni di rilascio che hanno una risposta immediata, quindi rapida e sono legati al richiamo e all’attrazione sessuale. I feromoni di tipo primer necessitano di più tempo per avere una risposta.

Si possono rilevare dal sistema olfattivo umano e sono presenti in varie secrezioni corporee, anche se si concentrano in particolar modo nel sudore ascellare. Ci sono poi i feromoni maschili di segnalazione, chiamati in questo modo, perché inviano delle informazioni e i modulatori che sincronizzano le varie funzioni corporee e si trovano nel sudore.

Il compito di queste sostanze, note appunto come feromoni, è quello di stimolare e favorire l’eccitazione sessuale nel sesso femminile e quindi riuscire a conquistarle e sedurle nella maniera naturale e migliore.

Feromoni maschili: benefici

Non solo gli umani, ma anche gli animali secernono i feromoni maschili per stimolare e innescare alcuni comportamenti. Gli animali li usano per marcare il territorio, richiamare altri animali, ma anche andare alla ricerca delle prede, oltre a segnalare la presenza di cibo. Per quanto riguarda l’essere umano, i benefici sono leggermente diversi.

Nell’essere umano, i feromoni maschili sono utili per attirare e influenzare il comportamento di altre persone, in questo caso, sono una sorta di stimolo verso l’altro sesso. In base ad alcuni studi, permettono di migliorare l’umore e anche il proprio successo nell’ambito della conquista femminile, dal momento che attirano e stimolano l’attrazione sessuale femminile.

Sempre secondo gli studi che sono stati condotti, è stato evidenziato un effetto positivo e delle proprietà benefiche per quanto riguarda il desiderio e l’eccitazione sessuale femminile. Sembra che i feromoni maschili possano influire sulla scelta della partner sessuale o della compagna. Possono anche essere legati ad alcuni parametri dovuti all’aumento dell’eccitazione fisica.

I livelli di feromoni maschili si possono aumentare attraverso l’attività fisica con gli esercizi di sollevamento pesi in modo da migliorare la resistenza fisica. Assumere alimenti ricchi di zinco come ostriche o molluschi può aiutare così come l’uso di profumi e spray quale Alluramin a base di feromoni maschili.

