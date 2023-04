Ferragnez a Dubai: il barista scherza e Vittoria scoppia in lacrime

Un barista di Dubai ha scherzato un po’ troppo con la piccola Vittoria, durante la vacanza dei Ferragnez. La bambina è scoppiata a piangere.

Durante la lussuosa vacanza a Dubai, i Ferragnez si sono recati in un bar dove i gelatai si divertono a scherzare con grandi e piccini. La piccola Vittoria non ha capito il gioco del barista ed è scoppiata a piangere sul lungomare. Il divertente siparietto è stato condiviso da Chiara Ferragni, che continua a raccontare ai follower la sua vacanza. “Non l’ha presa bene” ha scherzato la Ferragni su Instagram, dove ha condiviso il video della figlia. Nel video si vede il barista che scherza con i coni gelato, togliendoli dalle mani della piccola, finché lei esplode e inizia ad urlare e piangere, prima di essere presa in braccio. Lo scherzo ha coinvolto anche Leone, di 5 anni, che si è molto divertito.

Ferragnez, vacanze di lusso a Dubai

I Ferragnez si stanno godendo una meravigliosa vacanza di lusso a Dubai. Per la coppia non si tratta del primo viaggio dopo la presunta crisi seguita al Festival di Sanremo. La famiglia è arrivata al Bulgari Resort, lussuoso hotel di proprietà della griffe, e si sono concessi un giro nel meraviglioso acquario della città e un buon pranzo.