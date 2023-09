'Ferragnez', il 14 settembre arriva la verità su Sanremo

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Sapevi quanto ci tenevo, ti avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer". Chiara Ferragni si rivolge così a Fedez nel trailer di 'The Ferragnez: Sanremo Special', l'episodio speciale della serie che...

Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Sapevi quanto ci tenevo, ti avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer". Chiara Ferragni si rivolge così a Fedez nel trailer di 'The Ferragnez: Sanremo Special', l'episodio speciale della serie che segue la famiglia più social d'Italia e che arriva su Prime il 14 settembre, per svelare i retroscena di quanto accaduto tra i due coniugi al Festival di Sanremo. L'episodio speciale segue l’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, fitting d’alta moda e paura della diretta tv.

"In questi mesi mi sono sentita molto fragile", dice ancora Ferragni nel trailer. "Lo so che tutti si aspettano un passo falso", aggiunge. "L'unico che può fare disastri in questo Sanremo sono io", ribatte Fedez, con una frase che suona premonitrice rispetto a quello che accadrà, mentre infatti sullo schermo scorrono le immagini di Rosa Chemical che lo trascina sul palco della finale del festival dopo aver mimato un atto sessuale sedendosi su di lui. "Non ero completamente lucido", si sente dire da Fedez. E ancora: "Io non sono proprio un facilitatore di tranquillità".

"Non penso abbia capito completamente quanto io ci sia rimasta male", commenta la Ferragni. "Questa è la puntata in cui piango sempre, sarà un po' la puntata Sanremo e piantini vari", è la conclusione del trailer. Il resto, fan e curiosi lo troveranno dal 14 settembre su Prime. Ironia della sorte, nello stesso giorno Fedez sarà su Sky con la prima puntata delle audition di 'X Factor', dove torna a fare il giudice con Ambra, Dargen D'Amico e Morgan.