Ferragnez, il video sulle vere vacanze con i bambini spopola: Leone e Vittoria fanno sognare i fan.

Le vacanze con i bambini non sono sempre uno spasso, lo sanno bene Chiara Ferragni e Fedez. I Ferragnez hanno condiviso su Instagram un video a dir poco esilarante, dove mostrano le loro vere giornate in compagnia dei piccoli Leone e Vittoria.

Ferragnez: il video sulle vere vacanze con i bambini

Chiara Ferragni, Fedez e i piccoli Leone e Vittoria si stanno godendo una vacanza a Ibiza. Generalmente, i Ferragnez condividono su Instagram momenti familiari parecchio gioiosi, dove i bambini sembrano due angioletti. Eppure, anche i figli del rapper e dell’imprenditrice hanno il loro bel caratterino. E’ per questo che i coniugi più amati dei social hanno postato un video in cui si vedono Leone e Vittoria fare i capricci, litigare e lasciarsi andare a veri e propri “drama“.

Leone e Vittoria protagonisti del filmato

“Vacanze con i bambini, sarà divertente dicevano“, scrivono i Ferragnez a didascalia del video. Vittoria e Leone sono immortalati mentre piangono e litigano, ma anche quando perdono la pazienza con mamma e papà. Il soggiorno a Ibiza di Chiara e Fedez, quindi, è identico a quello di tutti i genitori alle prese con bimbi più o meno grandi. Insomma, nonostante il cinema in giardino e la casa da sogno, anche la Ferragni e Fedez vivono piccoli drammi quotidiani.

Il video dei Ferragnez è virale

Il video postato dai Ferragnez è una specie di compilation a dir poco esilarante. Forse è per questo che ha avuto tanto successo. A didascalia del filmato, diventato virale in un lampo, si legge: “Mi sento maleeee, ma è troppo true Story” oppure “Drama Queen and Drama King” o ancora “Quanta verità in questo video, praticamente i genitori non vanno in vacanza, vanno solo ad esaurirsi in un posto diverso da casa“.