Ferragnez: la strana reazione di Leone con la piccola Vittoria

Una particolare reazione di Leone con la piccola Vittoria Lucia Ferragni ha scatenato parecchi commenti sui social: ecco perché

L’allegra famiglia dei Ferragnez ha festeggiato la Pasqua seguendo esattamente i dettami del Dpcm, ovverosia con due soli invitati: Marina Di Guardo e Valentina Ferragni. In occasione della festività, l’imprenditrice digitale ha ovviamente scattato diverse foto insieme ai piccoli di casa, Leone e Vittoria.

Nello specifico, in un video pubblicato su Instagram, la popolare influencer ha immortalato il fratello maggiore che teneva in braccio la neonata. Nel video in questione, ad ogni modo, una particolare reazione del primogenito di Chiara e Fedez ha scatenato diversi commenti da parte di fan. Ma cosa è successo nel dettaglio?

Come si vede nella clip, la richiesta di Leone “Adesso la mettiamo nel passeggino?” ha scatenato l’ilarità dei suoi genitori, ma anche molta tenerezza nei fan della coppia. Il simpaticissimo ometto ha infatti sciolto il cuore di tanti follower per la sua naturale dolcezza, donando allo scatto dei fratellini Lucia Ferragni un boom di like.