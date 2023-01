Ferragnez, nuovo acquisto: villa a Como del valore di 5 milioni di euro

I Ferragnez, stando a quanto sostengono i beninformati, hanno comprato una mega villa sul Lago di Como.

Chiara Ferragni e Fedez avrebbero già concluso l’acquisto, tanto che i lavori di ristrutturazione sono a buon punto.

Ferragnez: nuova villa a Como

Secondo il settimanale Chi, i Ferragnez hanno da poco coronato uno dei loro più grandi sogni. Chiara Ferragni e Fedez hanno acquistato una mega villa sul Lago di Como del valore di ben 5 milioni di euro. La dimora si trova davanti a quella di George Clooney e occupa una superficie di oltre 900 metri quadrati.

La villa dei Ferragnez è extra lusso

La villa di Como dei Ferragnez si affaccia sulla sponda orientale del lago. E’ davvero molto grande, 900 metri quadrati disposti su due piani e uno interrato. Come se non bastasse, vanta una piscina, una spa e un parco immenso. Oltre ad aver sborsato 5 milioni di euro per l’acquisto, Chiara e Fedez si stanno già occupando dei lavori di ristrutturazione.

Ferragnez: a chi è andata la ristrutturazione?

Secondo il settimanale Chi, i Ferragnez hanno affidato i lavori di ristrutturazione a Filippo Fiora, architetto e designer nonché grande amico di Chiara.

Al momento, né l’imprenditrice e né tantomeno Federico Lucia hanno confermato o smentito l’acquisto della mega villa a Como.