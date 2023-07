Ennesima polemica su Chiara Ferragni. Questa volta, l’imprenditrice è finita al centro delle critiche per l’addio al nubilato della sorella Francesca a Mykonos, da lei chiamato “bachelorette“.

Chiara Ferragni: polemica per l’addio al nubilato della sorella

Chiara Ferragni, le sorelle e un gruppo di amiche si stanno godendo qualche giorno in Grecia. Non si tratta di un viaggio di lavoro: in ballo c’è l’addio al nubilato della sorella Francesca, che si sposerà il 9 settembre in Emilia Romagna. Le ragazze hanno scelto di trascorrere momenti indimenticabili, ovviamente in un resort extra lusso. La polemica si è accesa in un lampo, ma questa volta la location non c’entra nulla.

Chiara Ferragni: la polemica? E’ colpa del bachelorette

Ovviamente, Chiara ha condiviso parecchi attimi dell’addio al nubilato della sorella sui social. Qualcuno l’ha criticata per la scelta di Mykonos, altri per l’abito. Le offese più pesanti, però, sono arrivate per il bachelorette, termine che la Ferragni ha utilizzato per indicare la festa in onore di sua sorella Francesca.

Le critiche dei fan a Chiara Ferragni

Tra i tanti commenti al post che documenta l’addio al nubilato di Francesca, si legge: “Chiamarlo addio al nubilato faceva troppo povero eh?“, oppure “Chiedo umilmente perdono, che cos’è il bacherolette?“.