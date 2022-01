Ferragni e Fedez: sorpresa per la piccola Vittoria

Chiara Ferragni e Fedez: Vittoria compie 10 mesi, la sorpresa da parte dei genitori.

La piccola Vittoria è oramai divenuta una vera e propria figlia d’arte. Stiamo parlando della secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. La bimba è divenuta una vera e propria star dei social. Per festeggiare il compimento dei primi 10 mesi di vita della figlioletta, mamma Chiara ha condiviso alcuni scatti su Instagram.

Chiara Ferragni e Fedez: i 10 mesi di Vittoria

Vittoria ha compiuto dieci mesi e per l’occasione Chiara Ferragni ha condiviso diverse foto con i loro fan in cui l’influencer appare assieme al marito Fedez e ai loro due bimbi: Leone Lucia e (appunto) Vittoria. La famiglia al completo è davanti a una torta di colore rosa confetto, decorata con due orsetti e un arcobaleno.

Chiara Ferragni e Fedez: la dedica alla piccola Vittoria

Fedez, Chiara e i loro bambini appaiono felici e sereni negli scatti postati su Instagram.

Un gesto d’amore e di affetto per la piccola Vittoria, secondogenita dei Ferragnez. La piccola raccolta fotografica è corredata da una dedica in lingua inglese che recita: “10 mesi della nostra Vittoria. Ti amiamo tantissimo piccola”.

Chiara Ferragni e Fedez: genitori premurosi

Nonostante i tempi duri della pandemia, nonostante la piccola Vittoria sia stata recentemente contagiata dal virus sinciziale, i Ferragnez cercano di far trascorrere la vita dei loro piccoli quanto più possibile in serenità e in allegria.

Alcuni personaggi dello spettacolo come Elisabetta Gregoraci e Orietta Berti hanno dato un loro personale feedback alle foto su Instagram, con diversi cuoricini d’approvazione.