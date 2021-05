Ferragni, l’influencer lancia il costume intero con l’occhio, un dettaglio attira l’attenzione

Il nuovo costume intero rosa è stato lanciato e già un dettaglio ha attirato l'attenzione, ed è già sold out.

Questo ultimo periodo si è rivelato decisamente dorato per l’influencer Chiara Ferragni che proprio come Re Mida, trasforma in oro qualsiasi cosa. Da Nespresso passando per la linea di bikini di lusso a fiori, alle borse da mare, ai costumi rosa con l’inconfondibile occhio, ogni prodotto lanciato è già virale.

Eppure proprio la linea di costumi interi rosa diffusa nelle sue stories ha attirato l’attenzione dei fan con il lancio che ha fatto immediatamente discutere senza contare il prezzo non proprio alla portata di tutti. “Non è possibile” hanno dichiarato i follower della influencer.

Chiara Ferragni costume rosa, la reazione dei follower

Se il prezzo è diventato un costante oggetto di discussione, questa volta è passato in secondo piano rispetto a ciò che ha fatto scatenare le polemiche.

Sul canale Chiara Ferragni Brand è stata pubblicata la foto di due ragazze che hanno indossato il costume nei due colori nero e rosa. Una foto qualsiasi se non fosse che a risaltare è il lato b delle due modelle ritratte di schiena. “L’estate diventa audace con questo iconico costume”, scrive Chiara Ferragni. Un post quindi che non ha decisamente incontrato il favore di molti fan: Ma mi domando per un costume, noi dobbiamo solo vedere dei c**i” – scrive un utente.

Chiara Ferragni costume rosa, “il costume com’è fatto?”

“Il costume com’è fatto?”, “Si vede solo il lato b”, sono solo alcuni dei commenti al post più frequenti. In particolare una delle critche mosse da diversi utenti è stato quello dello sfruttamento della donna come oggetto come un utente che ha commentato: “Dovreste essere più sensibili allo sfruttamento del corpo della donna con ammiccamenti sessuali.. Qui si vedono solo i c***, il costume dov’è? Pare la pubblicità di un locale hard..”, mentre un altro utente ha scritto: “Complimenti per il cattivo gusto …esponiamo sempre la donna come oggetto”.

Chiara Ferragni costume rosa, il bikini a fiori

Nel frattempo un altro modello è diventato virale ovvero il bikini a fiori lussuoso che è stato presentato sempre nel canale instagram della influencer. Anche in questo secondo caso l’opinone si è spezzata in due tra chi ha adorato il costume e chi invece lo ha definito addirittura orrendo. “Visto e stravisto”; “orrendo il costume” sono solo alcuni dei commenti negativi.