Ferragni, quanto costa la panchina Amore che hanno sul terrazzo? Il prezzo è accessibile.

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più amate dello showbiz. Con le loro dediche social al miele fanno impazzire i fan, ma sono anche alcuni dettagli ad attirare la loro curiosità, come la panchina Amore che hanno sul terrazzo.

Vediamo di che marca è e quanto costa.

Ferragni: quanto costa la panchina Amore?

A differenza di tanti altri Vip, Chiara Ferragni e Fedez condividono con i fan anche gli ambienti della loro casa. I seguaci dei Ferragnez conoscono a menadito ogni angolo della dimora: dalle camere da letto al salone, passando per il terrazzo. E’ proprio in quest’ultimo ambiente che l’imprenditrice e il rapper hanno posizionato la panchina Amore.

Si tratta di un complemento d’arredo adatto sia per l’interno che per l’esterno, disponibile in vari colori. Chiara e Fedez, ovviamente, l’hanno scelta di un rosso molto acceso. Quanto costa la panchina Amore?

Il prezzo della panchina Amore è accessibile

La panchina con la scritta Amore posizionata sul terrazzo dei Ferragni è disegnata dal designer Giò Colonna Romano. Quest’ultimo si è lasciato ispirare dall’arte del lettering: “una parola diventa un elemento progettuale e si materializza, trasformandosi in un prodotto capace di comunicare un messaggio“.

Prodotto dall’azienda Slide design, il romantico complemento d’arredo viene venduto al prezzo di 498,98 euro.

La panchina Amore: i dettagli

Realizzata in polietilene, la panchina Amore dei Ferragni è realizzata con le lettere in corsivo. Può essere usata come seduta sia sui lati frontali della scritta che sui fianchi più lunghi. E’ disponibile in tanti colori ed è utilizzata anche per abbellire i luoghi pubblici.