Il bollettino in tempo reale di Autostrada per l’Italia ha rivelato la presenta di un intenso traffico in autostrada nella giornata di Ferragosto 2021.

Il bollettino in tempo reale diffuso da Autostrade per l’Italia ha rivelato la presenta di un intenso traffico che sta limitando e bloccando il transito lungo le autostrade italiane. La situazione traffico, inoltre, è ulteriormente aggravata dalla particolarità della giornata di domenica 15 agosto.

Ferragosto 2021, traffico in autostrada: il bollettino in tempo reale di Autostrade per l’Italia

La giornata di Ferragosto rappresenta, ancora una volta, un momento particolarmente critico per quanto riguarda la viabilità lungo le autostrade italiane. L’elevato tasso di cittadini che, ogni anno, scegli di spostarsi da casa in concomitanza con il 15 di agosto per dare inizio alle proprie ferie o concedersi un giorno di svago, continua a generare intasamenti in autostrada.

Sulla base delle informazioni diffuse attraverso il bollettino in tempo reale di Autostrade per l’Italia, un simile, ingente movimento ha provocato, anche a Ferragosto 2021, la creazione di lunghe code di traffico che si sono concentrate lungo le autostrade italiane.

Per quanto riguarda il traffico di Ferragosto, a partire dalle ore 08:30 circa, gli automobilisti hanno dovuto destreggiarsi con 55 chilometri di rallentamenti lungo l’autostrada A22 del Brennero, tra i caselli autostradali di Affi e di Rovereto Nord, in Trentino.

Tale circostanza può essere intesa come una conseguenza del progressivo incremento del transito in direzione sud tra Bolzano Nord e Trento Sud. Il tratto, infatti, è caratterizzato da continui e costanti rallentamenti.

In relazione ai caselli autostradali in provincia di Verona, intanto, non sono ancora emerse particolari situazioni di criticità come avvenuto, ad esempio, nella giornata di sabato 14 agosto, in prossimità del casello autostradale di Peschiera del Garda.

A questo proposito, per Ferragosto, è stata registrata una grande affluenza sulle strade provinciali che portano ai parchi divertimento e acquatici disseminati in tutta Italia.

Infine, lunghe code sono state segnalate lungo l’autostrada A14 nel tratto compreso tra Castel San Pietro e Bivio A14/Racc A1 Bo Casalecchi.

Ferragosto 2021, traffico in autostrada: rallentamenti e code

Il bollettino di Autostrade per l’Italia relativo al Ferragosto 2021, inoltre, ha sottolineato anche la presenza di code a Piazzale Italiano in direzione Chamonix, in prossimità del traforo del Monte Bianco. In questo caso, si stanno verificando attese pari a circa 15 minuti.

Sull’autostrada A23 Palmanova-Udine-Tarvisio, intanto, è presente una coda di 5 chilometri causata da lavori in corso tra le località di Gemona Osoppo e Carnia.

Ulteriori rallentamenti da traffico intenso, ancora, sono stati indicati sul Bivio A1/Variante valico Nord-Firenze e Badiae tra Magliano Sabina e Orte.

Un’altra coda di 2 chilometri è stata individuata sulla A22 Carpi Modena con particolare concentrazione nel tratto compreso tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli.

Ferragosto 2021, traffico in autostrada: il problema del caldo e degli incendi

La situazione relativa al traffico intenso registrato sulle autostrade italiane viene, infine, estremamente aggravata dal caldo. Sempre nel bollettino, infatti, Autostrade per l’Italia ha sottolineato un incendio tra Castelnuovo di Port e Settebagni, che si è sviluppato in conseguenza alle temperature roventi che hanno travolto l’Italia nei giorni che hanno preceduto Ferragosto.